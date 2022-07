Il Napoli mette gli occhi su Orsolini: il Bologna fissa il prezzo

L’attaccante Riccardo Orsolini si trova, al momento, in ritiro con il Bologna a Pinzolo ma nel frattempo alcuni club si stanno muovendo per chiedere informazioni al suo entourage. Una di queste è il Napoli che, però, dovrà prima lasciar andare Matteo Politano.

Il Bologna non chiude alla cessione e chiede almeno 10 milioni, il giocatore percepisce al momento 1.1 milioni a stagione e potrebbe essere uno stipendio sostenibile per la società partenopea.

Su di lui però non c’è soltanto il Napoli: il Sassuolo si starebbe muovendo in cerca di un sostituto di Berardi, data la richiesta di quest’ultimo di cambiare aria. Dunque ci sarà una trattativa più concreta non appena i club avranno trovato una sistemazione per i due calciatori.