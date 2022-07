Il Mattino: “Ostigard in stand-by, il Marsiglia su Mertens”

Ecco le situazioni che riguardano Ostigard e Mertens, riportate da Il Mattino nell’edizione odierna:

“In stand by la trattativa con il Brighton per Ostigard, un discorso che il Napoli dovrà andare a definire con il club inglese dopo aver strappato il sì del difensore centrale l’ anno scorso in prestito al Genoa. Lui il rinforzo individuato come quarto centrale da aggiungere a quelli in rosa: il club azzurro vuole provare a chiudere la trattativa in prestito con obbligo di riscatto”.

“Dries Mertens, svincolato a parametro zero dal Napoli, è sempre più vicino al Marsiglia che lo ha individuato come rinforzo per l’attacco. Dopo il contatto tra l’ OM e i suoi agenti la trattativa è da considerare in dirittura d’arrivo. Petagna piace al Monza ma non ci sono stati sviluppi nel discorso tra i due club”.