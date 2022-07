Il Mattino: “Napoli, ecco il piano per blindare Koulibaly”

Secondo quanto riportato da Il Mattino, ecco il piano del Napoli per blindare Koulibaly: “L’offerta sarà di 5 milioni base più bonus, al difensore senegalese che la prossima settimana sarà in ritiro a Dimaro. E sarà lì anche il presidente De Laurentiis, in Trentino l’ incontro per cercare di arrivare alla fumata bianca”.

“Saranno giorni caldi sul suo futuro quelli che animeranno il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. De Laurentiis proverà a strappare il sì di Koulibaly. Il Napoli è disposto a fare una deroga al tetto ingaggi mettendo sul tavolo un’offerta importante: se ne parlerà durante il ritiro che Kalidou comincerà qualche giorno dopo rispetto al raduno di stasera degli altri azzurri in Trentino”.