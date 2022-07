Il Mattino: “La Lazio sta per acquistare due obiettivi del Napoli”

I rapporti tra Lazio e Napoli potrebbero inclinarsi sensibilmente. Il club di De Laurentiis da tempo ha sottolineato alcuni obiettivi per il mercato in entrata. Le trattative erano già state avviate con le rispettive società, ma qualcosa è cambiato nel corso dei giorni. I partenopei stavano per chiudere i colpi riguardanti Casale e Luis Maximiano, ma l’inserimento di Lotito ha bloccato le operazioni. Stamane, come riportato da Il Mattino i due calciatori sono pronti a sbarcare nella capitale. In questo caso si tratta di un piano ben riuscito per Maurizio Sarri che ha strappato due uomini alla sua ex squadra.