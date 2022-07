GdS: “Anche il Napoli su Pablo Mari, ma il Verona è in pole”

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pablo Marì è seguito da più club italiani, tra cui anche il Napoli.

Ecco quanto riportato: “Calciatore di proprietà dell’Arsenal, Pablo Marì è approdato in prestito all’Udinese a gennaio di quest’anno. In bianconero ha messo a referto 15 presenze e 2 reti, lo spagnolo andrà probabilmente al Verona. Ma su di lui ci sono anche due società di spessore del panorama italiano: Fiorentina e Napoli. L’agente dello spagnolo sta discutendo con tutte e tre le società e il Verona non è intenzionato a mollare l’osso per puntellare la propria retroguardia”.