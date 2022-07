Donati: “Kostic? Non riesco a definirlo tatticamente nel Napoli. Koulibaly? Non sarebbe semplice da sostituire”

Massimo Donati, ex calciatore, è intervenuto in diretta a Si Gonfia La Rete, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Kostic al Napoli? È un giocatore forte che ha nella corsa e nel piede sinistro le sue armi migliori perché a livello di gamba va avanti e indietro. L’unico dubbio che ho è sulla collocazione tattica, perché per come ha giocato il Napoli nell’ultimo anno non riesco a definire bene la sua posizione. Non l’ho visto all’opera a destra, ma è un giocatore che se sa cosa deve fare avrà il tempo per assimilare i movimenti che deve fare. Il Napoli? Il mercato è ancora aperto e c’è tempo per sistemare le cose e renderla una rosa competitiva come lo è stata l’anno scorso. Poi c’è Koulibaly che sposta gli equilibri e se lo togli le cose cambiano. Poi sostituirlo non sarebbe semplice”.