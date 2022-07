Criscitiello: “Il colpo Di Maria fa bene al calcio italiano”

Il giornalista Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia facendo un focus sulla Juventus, una delle società più attive: “Bisogna fare i complimenti alla Vecchia Signora per l’ingaggio di Di Maria. Parliamo di un calciatore molto tecnico, capace di fare la differenza. Finalmente un grande giocatore torna a vestire la maglia di una squadra italiana e ciò fa bene a tutto il movimento”.

“Ho guardato le immagini inerenti all’approdo di Angel Di Maria in Italia e ho avvertito una sensazione di gioia. In un campionato come quello italiano in cui i campioni vanno via, è bello constatare invece che qualcuno faccia il percorso inverso. La Juventus ha preso l’argentino sottoponendogli un contratto di una sola stagione: ciò significa che il club bianconero vuole vincere subito”, ha aggiunto il cronista Michele Criscitiello nel corso del suo intervento.