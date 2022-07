CdN: “L’annuncio del rinnovo di Meret arriverà entro una settimana”

Ad Alex Meret è stato proposto il rinnovo del contratto sino al 2027, l’accelerata c’ è stata quando Ospina ha rifiutato le proposte di De Laurentiis. L’ annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro una settimana. Non ci sono più dubbi sulla conferma del friulano, che avrà la possibilità di ripagare la fiducia della dirigenza, che spese 25 milioni di euro dall’ Udinese nell’ estate del 2018. Il supporto di Sirigu come vice potrebbe aiutare Meret a sopportare meglio la pressione di doversi imporre in una piazza esigente.