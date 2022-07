SSC Napoli – Arrivati a Castel Volturno altri giocatori per le visite mediche di rito

Anche oggi ci sono stati dei rientri dalle ferie per alcuni azzurri. In mattinata sono arrivati al centro sportivo di Castel Volturno 4 volti noti del Napoli. I giocatori che soni rientrati dalle ferie sono Lozano, Petagna, Juan Jesu e Mario Rui. I quattro calciatori hanno svolto le visite mediche di rito e i test fisici e atletici per capire lo stato attuale dei calciatori. La società ha mostrato sui propri profili social i ragazzi intenti a svolgere tutte le visite del vaso, pronti per ricominciare e per la partenza per Dimaro.

Di seguito le foto sul profilo Instagram della società