La moglie di Mertens, Kat Kerkhofs, proprio in queste ore ha lasciato un indizio social sul futuro del marito. L’indizio in questione riguarda un like ad un post con l’hashtag divenuto virale su Instagram #meritiamounfinale. I tifosi si stanno riunendo sotto quest’hasthag proprio per chiedere al presidente che il finale di Mertens al Napoli sia diverso. Un addio con maggior rispetto per il calciatore con più gol nella storia del Napoli.

Ecco il post: