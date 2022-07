Sconcerti: “Voto al mercato del Napoli? Al momento è da 5”

Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della rubrica da lui curata Un cappuccino con Sconcerti, in onda su Calciomercato.com. Si è parlato del calciomercato di varie squadre di Serie A, e tra queste figura anche il Napoli. Questo è quanto dichiarato sul mercato degli azzurri.

“Mercato del Napoli? Dipende dalla crescita di Victor Osimhen e soprattutto dalla sua conferma. Il voto adesso leggero, direi 5, per la scadenza di Dries Mertens e l’addio di Lorenzo Insigne. Non conosco il georgiano, dal nome poco pronunciabile (Kvaratskhelia ndr), molti mi dicono sia bravissimo e non subito adattabile alla Serie A”.