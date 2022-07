Come sottolineato da Niccolò Schira, noto esperto di mercato, il Napoli sarebbe pronto a chiudere per Gerard Deulofeu. Nel corso di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, il giornalista ha rivelato: “Deulofeu è la prima scelta del Napoli, ha l’accordo col calciatore per 4 anni a 2.5 milioni di euro netti a stagione. La differenza invece con l’Udinese è di 3 milioni, ma questa potrebbe essere colmata dal cartellino di Gaetano, desiderato dai friulani”.