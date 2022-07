Rai – Incontro Ramadani-Juventus, ecco la verità. Il Napoli ha ricevuto una notizia in tarda serata

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato dell’incontro tra Fali Ramadani, agente di Kalidou Koulibaly, e la Juventus, avvenuto nella giornata di ieri, nel corso della trasmissione Tg Sport. Secondo quanto riportato dal giornalista, l’incontro non sarebbe avvenuto per quanto riguarda il destino del senegalese. Infatti, il calciatore ha fatto sapere più volte di non essere disponibile a trattare con il club bianconero, così come Aurelio De Laurentiis. Per questo, la società juventina sta trattando anche per Gabriel Magalhaes dell’Arsenal. Sempre secondo quanto riferito nel corso del programma, il Napoli in tarda serata avrebbe ricevuto la notizia che il vertice di mercato tra l’agente e la Juve avrebbe riguardato un suo altro assistito: Nikola Milenkovic, oltre a qualche profilo dall’età più giovane.