Il Messaggero – Sarri in contatto continuo con Mertens. Il belga è disposto a raggiungerlo

L’edizione odierna de Il Messaggero scrive a proposito dell’interessamento della Lazio per Dries Mertens. Il talento belga, attualmente svincolato, è oggetto del desiderio di Maurizio Sarri che, secondo quanto riportato dalla testata, continua a sentirsi con lui. Mertens sarebbe disposto subito a raggiungerlo, anche se al momento, la trattativa più calda resta quella con l’Olympique Marsiglia. Nelle ultime ore, l’accelerata improvvisa di Igli Tare sulle cessioni è apparsa come un segnale che in particolare fa bene alle casse della società laziale.