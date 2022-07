GdS – Il Napoli individua in Barak il sostituto ideale di Fabian

Il Napoli si prepara a dire addio a Fabian Ruiz, che ha rifiutato il rinnovo di contratto e che può salutare già in estate. Gli azzurri hanno già individuato il nome del sostituto dello spagnolo potrebbe arrivare da Verona, il ceco Antonin Barak. Al momento lo spagnolo non sembra avere offerta che possano soddisfare il club azzurro, ma in caso di addio partirà l’assalto al trequartista ex Udinese. L’Hellas chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro, che il Napoli potrebbe offrire solo con l’addio del calciatore andaluso. Il patron azzurro vuole il ceco anche per la sua propensione al gol, infatti nell’ultima stagione è arrivato in doppia cifra e potrebbe essere un innesto importante in fase realizzativa.