GdS – Al momento il Napoli non ha ricevuto offerte per Fabian Ruiz, Demme e Politano

In casa Napoli un occhio di riguardo lo hanno anche le cessioni, che al momento sono molto importanti per poter investire per rinforzare la squadra. Tra i calciatori che sono pronti a salutare Napoli troviamo Fabian Ruiz, che non ha voluto rinnovare il contratto ed è pronto a fare le valigie. Gli altri due giocatori in partenza sono Diego Demme e Matteo Politano, che dopo una stagione non brillante vogliono giocarsi le proprie carte altrove. Tutti e 3 sembrano voler andare in Spagna, il primo per fare ritorno a casa, dopo aver lasciato il Betis nel 2019, mentre gli altri due sono corteggiati dal Valencia di Gattuso. Nonostante la volontà di lasciare Napoli nessuno dei tre ha offerte convincenti da parte delle squadre interessate che possano accontentare le richieste degli azzurri.