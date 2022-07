Gazzetta – Manchester United e Bayern si contendono Osimhen

Il nome di Victor Osimhen si fa sempre più insistente tra le big d’Europa. Il centravanti nigeriano ha disputato due stagioni con la maglia azzurra, mettendo in mostra le sue qualità e dimostrano di avere ampi margini di miglioramento. Da quando è arrivato a Napoli, Victor non ha mai giocato una stagione intera, dimostrando però fiuto del gol e di poter essere un attaccante da 20 reti stagionali. Proprio per questo molti club europei si sono interessati a lui, come Bayern Monaco e Manchester United. I due club sanno che la richiesta del patron De Laurentiis per il suo gioiellino è di 100 milioni di euro e che il presidente non scenderà al di sotto di questa cifra. Gli inglesi e i tedeschi stanno facendo le valutazioni del caso, per capire se spendere o meno quella cifra per il nigeriano.