De Giovanni a Radio Goal: “La fine prorogata del mercato può essere un problema”

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano, ha parlato della situazione Koulibaly a Radio Goal.

Il noto opinionista si è definito preoccupato per il termine tardivo della sessione estiva di calciomercato: “Non penso che Koulibay possa andare alla Juventus. Mi preoccupano solo le tempistiche del calciomercato, che si chiuderà circa un mese dopo l’inizio della stagione: a questo punto qualsiasi squadra a fine agosto potrebbe fare una proposta di acquisto e sarebbe un problema gestire la faccenda”. Una strategia che difatti non sarebbe da escludere, quella citata da De Giovanni, soprattutto nel caso in cui il 26 azzurro non riuscisse a rinnovare con il Napoli entro l’inizio del campionato.