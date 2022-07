CorrMezz – Fabiàn e Ounas in bilico: per loro niente offerte e niente rinnovo

Sia Fabiàn Ruiz che Ounas non sanno cosa fare del loro futuro in casa Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui entrambi i calciatore non vorrebbero rinnovere: è anche vero, però, come riportato dal quotidiano poco fa citato, che entrambi non hanno grandi offerte per poter lasciare Napoli. Si va verso la scadenza anche in questo caso data la situazione abbastanza complicata: c’è il rischio che si possa verificare una situazione già vissuta con Milik, finito fuori squadra per non aver voluto nè rinnovare nè andare via.