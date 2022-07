Corriere della Sera – Se parte Osimhen il Napoli pronto a trattare con Dybala

Quello di Paulo Dybala è uno dei nomi più discussi nelle ultime settimane di calciomercato. L’argentino ex Juventus ha appena lasciato i bianconeri a 0 e sembrava pronto a firmare con l’Inter, firma che al momento non sembra così sicura. Sembra che negli ultimi giorni anche il Napoli si sia interessato all’argentino, tanto da pensare di fargli un’offerta per capire la sua disponibilità. Il Corriere della Sera riporta che gli azzurri potrebbero fare un tentativo concreto per l’ex 10 bianconero soprattutto in caso di addio di Osimhen per una cifra pari o superiore ai 100 milioni di euro. Sembra infatti che tra il presidente azzurro e l’agente del calciatore, Jorge Antun ci sia stato un primo contatto telefonico.