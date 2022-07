Auriemma: “Mertens? Non è solo una questione economica. Koulibaly? Per lui si può fare uno sforzo”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte.

“Se il Napoli offre a Koulibaly 5,5 milioni non ha senso andare a alla Juve per 6 milioni. Va ricordato che Ramadani non ha solo Koulibaly e ieri la Juventus ha chiesto informazioni per Milenkovic. Il Napoli deve arrivare a 75 milioni di monte ingaggi, che diviso per 25 giocatori fa come media 3 milioni a giocatore. Giocatori tipo Zanoli non prendono 3 milioni, quindi, si potrebbe fare qualche sforzo per Koulibaly. Le società fanno bene a cautelarsi mettendo il bonus alla presenza. Dybala a pochi giorni dalla chiusura, se dovesse rimanere senza squadra, non potrà chiedere 7 milioni di euro. Se Koulibaly dovesse andare alla Juve non lo chiamerei mai traditore. Se da un lato possiamo dire che i napoletani hanno antipatia per gli juventini, dall’altro ci sono juventini che addirittura ci odiano. La Juve se perde De Ligt deve prendere due difensori, perché ha già perso Chiellini. Bremer è promesso all’Inter, quindi, la Juve è disperata perché non ha difensori e per questo si sta catapultando su Koulibaly. Il procuratore alcune volte fa qualcosa anche contro la volontà del giocatore, ma solo quando il suo assistito può trarne vantaggio. Io vedo che si continua a parlare di Mertens al Napoli, secondo me non è più solo una questione economica ma anche tecnica perché Spalletti non vuole più Mertens. Spero che i fatti mi diano torto. Se il Chelsea non dovesse riuscire a prendere De Ligt, si fionderebbe su Koulibaly e a quel punto ne il giocatore ne la società direbbero di no. Parlando con tanti operatori di mercato tutti dicono che fanno fatica ad avere a che fare con De Laurentiis, anche per questo molto giocatori non verranno mai. Il Napoli in porta prenderà un titolare, non una riserva di Meret”.