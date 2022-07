SSC Napoli – Oggi il primo giorno di allenamento per i due nuovi calciatori azzurri

Nella giornata odierna sono arrivati a Napoli Kvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. I due nuovi calciatori azzurri hanno potuto conoscere alcuni dei nuovi compagni di squadra e hanno anche potuto conoscere mister Spalletti. Sul proprio sito ufficiale il Napoli ha parlato del primo giorno in azzurro dei due ragazzi. I due acquisti hanno svolto le visite mediche di rito e hanno poi potuto svolgere alcuni esercizi con lo staff tecnico azzurro. L’attaccante ex Dinamo Batumi ha svolto i primi test fisici con il dottor Canonico, che ha potuto valutare così le sue condizione. Anche per il terzino è stata una giornata dedicata per lo più ai test fisici, e si è provato a capire come si sentisse dopo l’infortunio.