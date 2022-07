Ssc Napoli- Ecco il primo scatto in azzurro per Mathias Olivera. Il benvenuto del club sui social

Nella giornata odierna si sono ritrovati a Castel Volturno alcuni giocatori azzurri insieme ad alcuni ragazzi della primavera. Tra i calciatori presenti oggi al centro sportivo azzurro anche i due acquisti del mercato estivo: Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Il terzino dell’Uruguay ex Getafe è da poco arrivato al centro sportivo azzurro, e il club gli ha voluto dare il benvenuto con la sua prima foto in maglia azzurra. Il laterale mancino dopo aver sostenuto le visite mediche di rito è pronto a scendere in campo con i suoi nuovi compagni di squadra.

Di seguito il post del club azzurro su Instagram: