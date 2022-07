Ssc Napoli – Annunciato il programma ufficiale del ritiro in Val di Sole: i dettagli

La SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale ha rilasciato il programma completo del ritiro in Trentino che si terrà da sabato 9 luglio. Gli azzurri si ritroveranno in Val di Sole dove svolgeranno la prima parte del ritiro pre campionato a Dimaro-Folgarida fino al 19 luglio.

Il primo allenamento è previsto per sabato mattina alle ore 10 al Centro Sportivo di Dimaro. Giovedì 14 luglio ci sarà, invece, la prima amichevole a Dimaro contro la Anaune Val di Non alle ore 18. La seconda amichevole è in programma domenica 17 luglio contro il Perugia alle ore 18. La squadra verrà presentata ai tifosi sabato 16 luglio in Piazza Madonna della Pace.

Di seguito il programma completo:

Venerdì 8 luglio: arrivo della squadra in Val di Sole per la cena

Sabato 9 luglio: primo allenamento al Centro Sportivo di Dimaro (ore 10); nel pomeriggio seconda seduta di allenamento (ore 17.30).

Domenica 10 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30)

Lunedi 11 luglio: allenamento mattutino (ore 10), pomeriggio riposo

Martedì 12 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30). Alle 21.15 Spalletti e due calciatori incontrano i tifosi al Centro Congressi di Folgarida

Mercoledì 13 luglio: allenamento mattutino (ore 10), pomeriggio riposo. Evento Made in Sud in serata a Piazza Madonna della Pace.

Giovedì 14 luglio: mattina riposo, pomeriggio amichevole con l’Anaune Val Di Non al Centro Sportivo di Dimaro alle ore 18.

Venerdì 15 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30). In serata secondo appuntamento con Made in Sud in Piazza Madonna della Pace.

Sabato 16 luglio: allenamento mattutino (ore 10), allenamento pomeridiano (ore 17.30). In serata presentazione della squadra ai tifosi in Piazza Madonna della Pace.

Domenica 17 luglio: mattina riposo. Nel pomeriggio amichevole contro il Perugia (ore 18)

Lunedì 18 luglio: allenamento mattutino (ore 10) / possibile riposo, allenamento pomeridiano (ore 17.30).

Martedì 19 luglio: ultimo allenamento mattutino e partenza.

Fonte: SSC Napoli