Khvicha Kvaratskhelia è arrivato a Castel Volturno. Il georgiano è stato tra i primi ad arrivare per sottoporsi alle visite mediche e per ambientarsi nei luoghi degli allenamenti azzurri. Il nuovo acquisto ha posato per uno scatto con la maglia del Napoli.

Sui social della società è apparsa la prima foto del calciatore con i colori azzurri. “Benvenuto a casa Khvicha!” Si legge su Instagram. Di seguito il post: