Krol: “Mi ha sorpreso che il Napoli non abbia rinnovato Mertens”

Nel corso di ‘1 Station Radio’, è intervenuto il difensore olandese ex Napoli, Ruud Krol, che ha parlato degli azzurri e soprattutto di Dries Mertens, dicendosi sorpreso per il mancato rinnovo di contratto del calciatore belga. Secondo uno dei difensori più forti della storia del club azzurro, il non rinnovo del numero 14 è un qualcosa di inspiegabile, almeno considerando la sua storia sotto l’ombra del Vesuvio. Queste le parole dell’olandese: “Mertens avrebbe potuto garantire gol e tanta esperienza. Anche se nell’ultimo anno non è stato sempre decisivo, ha scritto la storia azzurra, e io gli avrei concesso almeno un altro anno con il Napoli”.