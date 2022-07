Gazzetta: “Zielinski certezza nel Napoli delle incertezze”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio a Piotr Zielinski. Il polacco è reduce da una buona stagione, anche se sul finale le sue prestazioni hanno lasciato a desiderare. Questo quanto scritto dal quotidiano:

“Piotr è spesso croce e delizia per i suoi compagni di squadra oltre che per i tifosi perché capace di grandi giocate ma quasi mai con la continuità dei grandi campioni. Inoltre, proprio l’intesa con Osimhen andrà perfezionata perché Zielu è sembrato quasi a disagio con i movimenti del nigeriano, spesso poco incline a venire incontro al polacco per dargli una soluzione.

Si presenterà a Dimaro con il galloni da titolare per assenza di concorrenti ma anche perché se Spalletti lo ha spesso preferito a Mertens vuol dire che crede fermamente nella capacità del polacco di dare equilibrio e cambio di passo alla squadra. Zielinski è una certezza nel Napoli delle incertezze, quello che aspetta di sapere il futuro di Ruiz e di Koulibaly”.