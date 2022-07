Fedele: “Koulibaly dovrebbe accettare l’offerta del Chelsea. I tifosi sono stanchi di questa società”

Enrico Fedele è intervenuto a Radio Marte nel corso del programma radiofonico Marte Sport Live. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Koulibaly? Il Chelsea ha aumentato la sua prima proposta. Perché secondo la gente, il calciatore dovrebbe accettare i 5 milioni del Napoli e non i 7/8 del Chelsea?

Io sono stufo di essere preso in giro e sentirmi dire che siamo stati presi dal fallimento. Noi abbiamo avuto il più grande giocatore del mondo e quando uno ha avuto il più forte del mondo non si accontenta della pasta e fagioli. Fosse stato per me avrei confermato Ospina, dato i soldi a Koulibaly e preso Cavani per combattere per i primi posti”.