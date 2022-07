Del Genio su Gaetano: “Poteva stare in rosa già l’anno scorso”

Il noto giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss, parlando di Gianluca Gaetano.

Ecco le sue parole: “Il ruolo lo decide Spalletti, ma dico da un anno che il centrocampista di Cimitile poteva starci pure lo scorso campionato nell’organico del Napoli. Avere Gaetano non sarebbe stato male, arriva in rosa con un anno di ritardo. Ora deve però confermare il campionato straordinario a Cremona sul campo. Questo ragazzo ha fatto così bene in Serie B, non penso che si debbano aspettare le amichevoli estive per prendere una decisione sul ragazzo. Per me già oggi andrebbe detto che Gaetano è uno della rosa del Napoli e sarà uno dei 22-23 giocatori. Non mi piacerebbe ascoltare ‘vediamo in ritiro Gaetano’. Qui c’è solo da dire se il Napoli ci crede o non ci crede in questo ragazzo”