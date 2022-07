Damiani: “Sostituire Mertens sarà difficile. Koulibaly? Deve restare a Napoli”

Oscar Damiani ha rilasciato un’intervista a 1 Football Club programma radiofonico in onda su 1 Station Radio. L’ex calciatore- tra le tante- del Napoli ha commentato le ultime novità in casa azzurra. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Mertens? Bisognerebbe capire quali siano state le vere richieste del calciatore e le offerte che il club gli ha sottoposto. Se la richiesta è fuori budget, è automatica l’impossibilità del rinnovo. Sostituire Mertens sarà molto difficile.



Kvaratskhelia? Lo conosco poco, quando lo vedrò giocare potrò giudicarlo. Ma è stato scelto da Giuntoli quindi il suo valore sarà altissimo. Con la Nazionale so che si è messo in mostra, vedremo come saprà giocare in Serie A.

Osimhen e Koulibaly? Li terrei entrambi, se fossi Spalletti. Sono fondamentali: Osimhen addirittura può ancora migliorare. Un’eventuale scelta tra i due va fatta in base alla possibile alternativa, ad un possibile sostituto che arriverebbe a coprire le loro assenze.

Coca-Cola partner del Napoli? Napoli può essere un gran veicolo, tra l’altro il solo fatto che un’azienda simile si sia interessata al Napoli e a Napoli mi fa soltanto un gran piacere”.