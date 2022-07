Da Verona – L’Hellas rifiuta la prima offerta azzurra per Barak

Il Napoli vuole rinforzare il centrocampo, anche perché in estate potrebbero salutare sia Zielinski che Fabian Ruiz. Tra i nomi caldi sul taccuino del Ds Giuntoli c’è Antonin Barak, centrocampista dell’Hellas, che nell’ultima stagione ha dimostrato tutte le sue qualità. Come riporta il giornale veronese Tggialloblù gli azzurri hanno anche fatto una prima proposta all’Hellas Verona. La prima offerta arrivata dal Napoli è di circa 12 milioni, ma gli scaligeri ne chiedono almeno 20 per lasciar partire il centrocampista ceco. Gli azzurri sembrano non voler alzare l’offerta fatta al club del presidente Setti. Trattativa al momento molto difficile, che non potrà trovare una soluzione a meno che gli azzurri non alzino la propria offerta.