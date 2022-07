CdS – Napoli, il via ai preparativi per la partenza verso Dimaro: ecco chi ci sarà

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’imminente ritiro azzurro che inizierà il prossimo 9 luglio a Dimaro. Saranno presenti in Trentino i nuovi acquisti Kvaratskhelia e Olivera. Lozano dopo l’operazione alla spalla si riunirà ai suopi compagni tra cui Juan Jesus, Zanoli e Mario Rui.

Osimhen arriverà a Dimaro in corso d’opera, proprio come Di Lorenzo, Lobotka, Koulibaly e tutti gli altri calciatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Per la prima volta il Napoli non si riunisce per il ritiro senza la presenza di calciatori iconici come Mertens e Insigne. Sta per iniziar e una nuova era azzurra.