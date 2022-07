CdM – Napoli, punta tutto sui calciatori Nord Europa per questa sessione di mercato

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Il quotidiano fa il punto della situazione sul mercato azzurro, che sembra essersi fermato:

“Sul mercato del club di De Laurentiis soffia un vento del Nord Europa. Per il norvegese Ostigard la trattativa con il Brighton è in fase avanzata; la sensazione è che nell’arco di qualche settimana si raggiungerà l’accordo. A centrocampo lo svedese Svanberg del Bologna ha le caratteristiche giuste per rimpiazzare un’eventuale cessione sia di Demme che di Fabian Ruiz. Solbakken (altro norvegese) del Bodo Glimt è tra le prime scelte del Napoli sul lato destro dell’attacco se partisse Politano, la Roma è in vantaggio ma non è ancora chiusa. L’esterno offensivo norvegese ha il contratto in scadenza il 31 dicembre, serve un indennizzo di 2,5 milioni di euro per liberarlo in questa sessione”. Scrive il quotidiano.