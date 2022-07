Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli ed opinionista di DAZN, ha parlato, ai microfoni di Vikonos Web, di Deulofeu e Osimhen: “L’attaccante dell’Udinese è un talento fenomenale, gioca molto per la squadra e realizza molti assist: mi piacerebbe vederlo, naturalmente con la maglia azzurra, in una coppia con Osimhen”.