Tuttosport – Juventus, sfuma il sogno Koulibaly: operazione troppo costosa

Kalidou Koulibaly è il difensore che tutti vorrebbero…o quasi. Il calciatore è stato avvicinato a molti club, ma nessuno sembra fare sul serio. Tra questi la Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri sono molto lontani dal sogno di portare K2 a Torino. Il motivo? L’elevate pretese del patron azzurro.

“Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis, è deciso a non scendere sotto la valutazione dei 40 milioni anche se Koulibaly il prossimo giugno del 2023 si libererà a zero euro. Dunque anche in questo caso la trattativa con la Juventus non pare una passeggiata di salute, né un cammino in discesa. Certo è che se la società torinese dovesse provare l’affondo con i campani solo dopo aver venduto De Ligt allora sarebbe davvero dura riuscire a lavorare sul prezzo“. Si legge sul quotidiano, oggi in edicola.