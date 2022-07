Il Toronto FC non vuole proprio fermarsi. Il club canadese ha già messo a segno gli acquisti a parametro zero dei capitani di Napoli e Genoa, rispettivamente Lorenzo Insigne e Mimmo Criscito. Adesso c’è la possibilità, secondo TMW, di un’altra operazione ad effetto, ossia l’ingaggio di Federico Bernardeschi, che ad inizio mercato era finito anche tra gli obiettivi del Napoli. In questo caso, però, tutto sarà legato alle cessioni.