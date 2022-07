Tanti giovani pronti a mettersi in mostra nel ritiro di Dimaro

Manca pochissimo per l’inizio della stagione azzurra, che partirà il giorno 9 luglio con la prima tappa del ritiro precampionato. Come da anni, il Napoli sarà ospite della bellissima struttura di Dimaro Folgarida in Val di Sole, prima di recarsi a Castel di Sangro. Tra domani e dopodomani a Castel Volturno, i calciatori si sottoporranno alle consuete visite mediche che precedono la partenza. Grande attesa per Kvaratskhelia e Olivera ufficializzati solo il primo luglio. Primo giorno speciale anche per i tanti giovani che vorranno conquistare la fiducia di Luciano Spalletti. Giovani che sognano in grande, come Gianluca Gaetano, che dopo un anno a servizio della Cremonese vuole giocare a pieno ritmo in un palcoscenico più ampio. Un’occasione anche per Alessio Zerbin, il quale è reduce da una grande stagione in Serie B con la maglia del Frosinone, tanto da attirare le attenzioni di mister Mancini, che l’ha chiamato all’esordio nella partita con l’Ungheria. Altre considerazioni, non meno importanti, saranno fatte sui giovani della Primavera. Alcuni azzurrini raggiungeranno la prima squadra a Dimaro. Ci sarà Giuseppe Ambrosino, 18 anni di Procida, capocannoniere della squadra di Frustalupi e che fa parte della Nazionale U19. Con lui potrebbero esserci anche Cioffi e Barba.