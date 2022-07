Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, sono tanti i nomi che circolano in ottica Napoli ma tutto dipende dalle uscite: si parla molto di Svanbgerg, ma deve prima liberarsi un posto a centrocampo in questo caso. Azzurri che con ogni probabilità chiuderanno l’affare Ostigard in difesa, passi avanti continui ce ne sono anche se lenti.