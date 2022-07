Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole: “Per noi attualmente la priorità è il Chelsea. Il contratto di Jorginho scadrà nel 2023 e inizieremo a parlare di rinnovo da settembre. Dybala? In Italia se lo possono permettere in quattro o cinque. Lo vedrei bene al Napoli o al Milan, ma in azzurro farebbe davvero innamorare la piazza”.