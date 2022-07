Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Per un portiere è importante prima saper parare e poi essere bravo con i piedi. Meret credo abbia bisogno di giocare con più continuità per migliorare. Come vice punterei su un profilo di esperienza, come Sirigu. Ma allo stesso tempo non fermerei la crescita di Contini, magari mandandolo in prestito”.