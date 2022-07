Gazzetta – Tutto pronto per il ritiro a Dimaro del Napoli, ma senza alcuni calciatori

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’imminente ritiro estivo che avrà luogo a Dimaro. Stando a quanto riportato dal quotidiano alcuni calciatori della prima squadra potrebbero non essere presenti dal primo giorno di ritiro, tra questi Osimhen e Koulibaly.

“E’ probabile che alcuni nazionali, come Koulibaly e Osimhen, si aggreghino qualche giorno dopo in Trentino, visto che hanno giocato con le nazionali fino a giugno. Mentre ci saranno sicuramente i nuovi arrivi, il terzino uruguaiano Mathias Olivera – che sta

recuperando in fretta l’infortunio al ginocchio – e l’esterno offensivo georgiano Khvicha Kvaratskhelia: su di loro si concentrerà la curiosità dei tifosi, sempre numerosi nel tradizionale ritiro”.