Gazzetta – Napoli, domani si ritorna a Castel Volturno. Spalletti a lavoro per scegliere convocati di Dimaro

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’assetto della squadra prima del ritiro in Trentino che inizierà il 9 luglio.

“Fra domani e dopodomani a Castel Volturno i giocatori del Napoli si sottoporranno alle visite mediche, prima di partire sabato in ritiro in Trentino. A Dimaro-Folgarida il primo allenamento è previsto per domenica. Nei dieci giorni che gli azzurri passeranno in Val di Sole sono già state programmate due amichevoli: con i dilettanti dell’Anaune il 14 e poi domenica 17 contro il Perugia. Non prima di giovedì il club diramerà l’elenco dei convocati”. Si legge sul quotidiano.