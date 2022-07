Nelle ultime settimane è stata dato quasi per scontato l’addio di David Ospina dal Napoli. Gli azzurri avrebbero scelto Alex Meret come primo portiere, con il colombiano che non rinnoverà il propri contratto e andrà via. Ma, secondo quanto emerge dai social, l’ex Arsenal sarebbe ancora a Napoli con la famiglia. Scopri di più guardando le foto che seguono: