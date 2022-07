Cm.com – Se parte Koulibaly occhi su Hincapiè del Bayer Leverkusen

L’edizione odierna di Calciomercato.com ha fatto il punto sul mercato del Napoli. Secondo il portale il Napoli si muove nel mercato dei difensori e oltre al colpo Ostigard ha avviato nuovi contatti per un obiettivo di alto livello ovvero Piero Hincapié. C’è stato infatti un nuovo contatto fra la dirigenza del club azzurro e gli agenti del giocatore. Un contatto esplorativo per provare a sondare il terreno e porre le basi per una trattativa futura con lui e con il Bayer Leverkusen. Quello del centrale ecuadoriano classe 2002 non è un nome nuovo per il Napoli che infatti già la scorsa stagione aveva provato l’affondo. La mossa di Giuntoli si inserisce in un contesto in cui il futuro di Koulibaly sembra essere sempre più nebuloso fra rinnovo che non arriva e contatti per la sua cessione. Nessuna offerta ufficiale, come detto, ma Hincapié rappresenterebbe l’alternativa ideale, giovane e di prospettiva, che rientrerebbe al 100% nel nuovo progetto azzurro.