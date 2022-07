CdS – Un aspetto può agevolare il Napoli nell’affare Svanberg

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli è alla ricerca di nuovi giocatori che possano ringiovanire la squadra ed abbassare il monte ingaggi. Un nome che risponde a tali requisiti è quello di Mattias Svanberg, calciatore del Bologna classe ’99. Il centrocampista svedese viene visto come degno sostituto di Fabian Ruiz, qualora le strade con lo spagnolo dovessero separarsi irreparabilmente. Il centrocampista numero 8 del Napoli, infatti, ha il contratto in scadenza al termine di giugno del prossimo anno, ma per il momento rifiuta di firmare il rinnovo. La situazione è simile per il centrocampista del Bologna, il cui contratto scadrà nel 2023 e il rinnovo è lontanissimo. Il Napoli si è proposto con largo anticipo per il calciatore, in modo tale da evitare al club di perderlo a parametro zero nella prossima stagione. Già nel corso del campionato, infatti, il ds Cristiano Giuntoli ha avviato i contatti con il Bologna. Ovviamente, prima di procedere con eventuali accordi è necessario che si verifichino prima cessioni che liberino lo spazio per l’arrivo di Svanberg. La richiesta di partenza del Bologna è di 13 milioni, mentre la potenziale proposta del Napoli si aggira intorno ai 7 milioni.