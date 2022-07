CdS – Napoli punta tutto sugli scandinavi: tre nomi dopo le cessioni

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, fa il punto della situazione sulle azioni di calciomercato del Napoli. Il quotidiano si sofferma sull’assunto che vedrebbe la società impegnata in diverse trattative per calciatori provenienti da Svezia e Norvegia. I nomi sondati dal Napoli sono tre: Mattias Svanberg, centrocampista svedese del Bologna; Ola Solbakken, esterno norvegese. Infine il nome per la difesa è quello di Leo Ostigard.

Nessuno di questi calciatori però è realmente vicino ad indossare la maglia azzurra perché la società ha bisogno di sfoltire la rosa, senza qualche cessione non potranno esserci nuovi acquisti.