CdS – Napoli, pronta un’offerta per Solbakken: tutto dipenderà dalle cessioni

Ola Solbakken,è il nuovo obiettivo del Napoli. Il club ha messo gli occhi sull’esterno offensivo classe ’98 del Bodo/Glimt. Il calciatore sembrava essere molto vicino alla Roma, ma De Laurentiis-Giuntoli si sono inseriti nella trattativa.

“Il contratto di Solbakken scadrà il 31 dicembre e ciò significa che lui potrebbe trasferirsi a zero sin da gennaio 2023: Mourinho lo vorrebbe subito, ma i pessimi rapporti tra le due società stanno rallentando l’affare. Ola, tra l’altro, è stato avvistato domenica a Roma: un blitz fulmineo, andata e ritorno in giornata con un jet privato per rompere lo stallo. In Norvegia dicono che ormai sia prossimo a raggiungere Mou, ma sullo sfondo è piombato il Napoli: pronto a investire quel paio di milioni che servono a liberarlo subito e soprattutto a offrirgli la Champions. Il tappo? Manco a dirlo: le cessioni. La cessione di Politano, nello specifico”. Si legge su Il Corriere dello Sport, oggi in edicola.