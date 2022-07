CdM – Napoli, tutto pronto per Dimaro: ecco quando ci sarà la prima conferenza di Spalletti

Il Napoli venerdì partirà per Dimaro per dare il via alla preparazione della nuova stagione calcistica. Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio alla società svelando alcuni dettagli circa l’organizzazione e gli eventi in programma:

“Sabato la prima conferenza stampa di Spalletti con il punto sulla programmazione del lavoro della squadra, giovedì 14 luglio e domenica 17 le amichevoli. Il primo test contro i dilettanti dell’Anaune, la seconda sfida contro il Perugia, squadra di serie B che ha disputato anche i play-off nella scorsa stagione cadendo contro il Brescia”.