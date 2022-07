CdM – Napoli, continua la trattativa per Ostigard. Il difensore vuole solo la maglia azzurra

Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio al Napoli concentrandosi sui possibili arrivi in casa azzurra. La società è alla ricerca del quarto centrale di difesa e di un vice portiere, Sulla lista dei nomi ci sono due ex Genoa: Salvatore Sirigu e Leo Ostigard.

“Sul mercato invece il Napoli ha due priorità: un vice di Meret, che dovrebbe rinnovare fino al 2027, e il quarto difensore centrale. Per il portiere Sirigu è un nome caldo ma non è l’unica opzione. Si studiano anche profili all’estero (magari in prestito con diritto di riscatto). Per la difesa si continua a trattare con il Brighton per Leo Ostigard (rifiuta il Toro e vuole solo il Napoli)”. Si legge sul quotidiano.