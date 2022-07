TMW – Fedele: “Dybala è un fuoriclasse, ma non da Napoli”

Oggi è intervenuto ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” Enrico Fedele, che ha discusso sul calciomercato del Napoli, parlando in particolare sull’interessamento della società azzurra per Paulo Dybala.

Ecco le sue parole: “Il Napoli non può prendere giocatori dove già è coperto. Dybala è l’unico mezzo-fuoriclasse del campionato italiano. A Napoli, più che il fuoriclasse c’è bisogno di uno che faccia 20 gol, che sostituisca i gol fatti da Mertens e Insigne. Chi li fa ora? Il Napoli non può permettersi di tenere in panchina Zielinski e Fabian Ruiz, avendo Dybala”.